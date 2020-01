Grote schade door brand in monumentaal pand met karaokebar en kledingzaak in Tilburg

Het vuur ontstond op de zolder. Een deel van het pand wordt gebruikt voor opslag. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg maar het pand liep wel flinke schade op, bleek woensdagochtend. De zolderverdieping is volledig verwoest.

Gevolgen van de vlammenzee

Er staan woensdagochtend hekken rondom het pand. De eigenaar, Rens Bossers, bekijkt woensdagochtend de schade. Hij baalt, want het pand is twee jaar geleden opgeknapt. Ook verzekeraars bekijken woensdag de gevolgen van de vlammenzee.

Het pand is verhuurd aan de karaokebar en de kledingwinkel. De karaokebar zit op de eerste verdieping en de zolder. De kledingwinkel is gevestigd op de begane grond met een magazijn in de kelder. Eigenaresse van kledingwinkel Vive zegt: "Het lijkt erop dat er alleen rook- en waterschade is. Het water liep langs de muren vannacht."

De schade aan het monumentale pand in het Tilburgse centrum wordt zichtbaar bij daglicht. Foto: Collin Beijk



Geen gewonden

Er vielen geen gewonden. Drie mensen ademden rook in, zij werden behandeld in een ambulance. De brandweer haalde een hond uit het brandende gebouw. Het dier had ook rook ingeademd en kreeg zuurstof toegediend.

De eigenaar van de karaokebar vertelt dat het om drie medewerkers van hem ging. Zij waren beneden nog aan het werk toen ze de brand ontdekten. Ze zijn uit het pand gehaald en maken het volgens hem goed. Hij hoopt zo snel mogelijk weer open te kunnen. Hij geeft aan veel steunbetuigingen van klanten te hebben gekregen.

Vanwege de rook kregen sommige gasten van het nabijgelegen Mercure Hotel een andere kamer. De eigenaar vertelt dat er 26 kamers voorlopig niet te gebruiken zijn vanwege rookschade.

Rond tien voor halfdrie had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.