17-jarige verdachte aangehouden voor beroving met vuurwapen

Het 14-jarige slachtoffer had donderdag 2 januari rond vier uur online een afspraak gemaakt om kleding te kopen op de locatie. Toen hij op zijn afspraak aankwam werd hij bedreigd met een pistool en moest hij zijn geld afgeven.



Alsnog aangehouden

De verdachte werd in eerste instantie niet aangehouden maar werd een paar dagen later alsnog in de boeien geslagen. De politie kreeg dinsdagmiddag 7 januari een melding van vier jongens die overlast zouden veroorzaken in het centrum van Tilburg. De politie controleerde de identiteit van de veroorzakers, daarop werd één van hen aangehouden in verband met de bedreiging en beroving op 2 januari.