Groot aantal boeren dat wil stoppen is aanleiding voor Statenvragen PVV: 'Dit beleid is desastreus'

De PVV heeft Statenvragen gesteld over het nieuws van Omroep Brabant dat veertig procent van de boeren in onze provincie denkt aan stoppen. De partij vindt dat het beleid van de provincie 'desastreus is voor de kleine en middelgrote boerenbedrijven'.

Uit een steekproef onder tweehonderd boeren, uitgevoerd door onderzoekscollectief Spot On Stories voor Omroep Brabant, bleek dat veertig procent van de boeren gaat stoppen of dit overweegt. De belangrijkste reden hiervoor is het naar voren halen van de milieuregels.

Brabantse boeren harder getroffen

Volgens de PVV zijn de boeren nu de dupe geworden doordat de deadline van de milieuregels van 2028 naar 2022 is verschoven en dat neemt de partij Gedeputeerde Staten kwalijk. Daarnaast vindt de partij dat de boeren door de regels hier veel harder worden getroffen dan boeren in andere provincies. De milieuregels in Brabant zijn namelijk strenger dan in de rest van Nederland.

Brabant zou zich wat de PVV betreft, juist moeten inzetten om kleine en middelgrote boerenbedrijven in Brabant te houden. Uit de steekproef blijkt dat de helft van de middelgrote boeren aan stoppen denkt en bij de kleine bedrijven zelfs zestig procent.

Boer met Kiespijn

Omroep Brabant en Spot On Stories onderzoeken de komende tijd wat er de komende tijd staat te gebeuren in onze provincie. Samen met de boeren brengen we in het project Boer met Kiespijn in kaart welke boerenbedrijven verdwijnen en welke gaan uitbreiden. De vragenlijst voor het meldpunt vind je hier.

Op deze kaart zie je wat er in elke gemeente staat te gebeuren en hoeveel boeren al hebben aangegeven dat ze gaan stoppen of daarover nadenken.