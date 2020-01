Dode in het water aan de Wolterbeekstraat in Tilburg is vermiste Michal (27)

Een voorbijganger trof zaterdagmiddag een lichaam aan in het water aan de Wolterbeekstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans).

TILBURG -

De dode man die zaterdag in het water aan de Wolterbeekstraat in Tilburg werd gevonden, is de vermiste Pool Michal Lukasz Halacz. Volgens de politie is de 27-jarige man niet door een misdrijf om het leven gekomen.