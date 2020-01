Dakar-grootheid Gerard de Rooy door hernia slechts fan en persman: 'Natuurlijk kriebelt het'

Als eigenaar van Team de Rooy kon Gerard natuurlijk niet thuisblijven tijdens de belangrijkste rally van het jaar. Maar om de hele dag op het bivak te gaan zitten, daar had hij ook geen zin in. Dus stapt De Rooy 's ochtends in zijn pick-up, op weg naar de etappe van de dag. Campingstoeltjes en parasol mee, alsof het vakantie is. "We gaan eigenlijk van campingplaats naar campingplaats", lacht De Rooy.

Boodschappen en advies

Maar natuurlijk doet De Rooy meer dan langs de route staan. Als dat nodig is adviseert hij de coureurs van Team de Rooy, hij doet de boodschappen en hij springt bij waar nodig.

Gerard de Rooy kijkt hoe Janus van Kasteren voorbijrijdt.

Volgend jaar weer racen?

De Rooy voelt zich best in zijn element in zijn nieuwe rol. Maar toch stapt hij liever in de racetruck dan in de volgauto. "Natuurlijk kriebelt het. Ik doe het liefste racen natuurlijk. Dat bloed dat jeukt nog steeds."

De grote vraag is natuurlijk: gaan we Gerard de Rooy nog terugzien in de Dakar Rally? Hij hoopt van wel. "We gaan kijken hoe het allemaal af gaat lopen met de hernia en dan hoop ik wel weer terug achter het stuur te kruipen."

