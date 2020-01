Doek valt voor Vierdaagsefeesten in Cuijk: 'Het is niet meer te doen'

Vijftien jaar lang zetten tientallen vrijwilligers zich in om van de Vierdaagsefeesten in Cuijk een groot succes te maken. Maar de koek is op. Sponsoren haken af en vergunningen zijn steeds moeilijker te krijgen. "We krijgen het financieel gewoon niet meer rond", zegt Sofie Ebben. En daarom gooit het Vierdaagsecomité de handdoek nu in de ring.

De Maaskade in Cuijk glimt van de regen. Een verdwaalde fietser zit diep voorovergebogen over het stuur. Twee wandelaars wachten op de veerpont. Op dit punt is het elk jaar groot feest. Militairen leggen daags voor de Vierdaagse een brug over het water en zorgen er zo voor dat duizenden wandelaars op de laatste Vierdaagsedag door Cuijk kunnen lopen. De Dag van Cuijk, heet deze dag dan ook.

Programma voor iedereen

Op de kade is het zeven dagen feest. Zo gaat het al jaren. Met optredens op het grote podium en héél veel mensen. Uit Cuijk, maar ook uit de omliggende plaatsen. Zelfs uit Nijmegen. Om de drukte te ontvluchten maar toch te kunnen feesten is het goed toeven bij de kleine zus. "Wij programmeerden voor iedereen. Elke dag was er wel weer iets te doen voor een andere groep geïnteresseerden. Iedereen kon zich hier thuis voelen", zegt Sofie Ebben. Ze maakt haar vijf jaar als lid van het Cuijkse Vierdaagsecomité net niet vol.

Want het is niet meer te doen. "Voor ons is het echt een zware domper", zegt Sofie. "We hebben er echt wel een tijd over gedaan om deze beslissing te nemen. We wilden het niet zomaar laten klappen. Maar ja, we willen wel verder, maar we kunnen gewoon niet meer." Het afgelopen jaar kwam het organiserend comité een slordige 23.000 euro tekort op een begroting van een ton. Dat gat is niet te dichten. "We kunnen niet naar de trouwe sponsors blijven gaan en om steeds meer geld vragen, maar alles wordt wel steeds duurder", zegt Sofie.

Omzet loopt terug

De omzet op de kade is belangrijk om rekeningen op andere plekken te betalen. Inmiddels ziet het comité dat die omzet steeds verder terugloopt. Het terrein is gratis toegankelijk en meer bezoekers nemen - stiekem - hun eigen drankjes mee. "We hebben nou eenmaal geen toegangspoortjes of beveiligers. En moet je mensen daar nou op aanspreken? Het blijft toch een gratis evenement..." Maar de gevolgen zijn dus groot. Een streep door de Vierdaagsefeesten in Cuijk.

Miguel Blokland heeft zich als lid van het Vierdaagsecomité de afgelopen jaren gestort op de vergunningen. En dat is er in die jaren niet makkelijker op geworden zegt hij. "We moeten aan heel veel regels voldoen. De gemeente wordt inmiddels ook geconfronteerd met steeds meer regels van bovenaf, en kan niet anders dan dat ook aan ons opleggen."

Vooral regels op het gebied van veiligheid worden elk jaar strenger. "Afzettingen op de weg bijvoorbeeld tegen terroristische aanslagen. Maar ook worden er elk jaar strengere eisen gesteld aan de tenten en de podia. En dat kost allemaal geld", zegt Miguel.

Tijd over

En tijd. Ook tijd is een groot goed. Want iedereen werkt volledig vrijwillig voor die Vierdaagsefeesten. Naast de vaste baan. En ook dát is uiteindelijk niet meer vol te houden. Al wordt de winst aan extra tijd nou niet meteen gevierd. "Ik vind het helemaal geen winst", zegt Sofie. "Ik was veel liever doorgegaan met de Vierdaagsefeesten."

Zestigduizend bezoekers staan er normaliter op de Cuijkse kade. Hoe dat dit jaar gaat, weet het comité dus niet. "Hoe dan ook gaat de Vierdaagseroute door Cuijk", zegt Miguel. "Dit jaar zal defensie voor de 77e keer de pontonbrug leggen. Dat gaat écht allemaal wel door hoor. Maar hoe het verder moet, of hoe de aankleding eruit gaat zien, dat weten we niet nee...."

Burgemeester Hillenaar

De horeca in Cuijk denkt erover om in het gat te springen, maar het is de vraag of een nieuwe club de vergunningen allemaal wel rond krijgt voor juli. Burgemeester Hillenaar van Cuijk vindt het heel erg jammer dat het Vierdaagsecomité de handdoek in de ring gooit.

"Ik hoop en ik vertrouw er eigenlijk op dat er anderen zullen opstaan en de handdoek willen oppakken en de organisatie van het feest - misschien in een andere en afgeslankte vorm - willen overnemen", laat hij in een reactie weten.