Inbreker ziet agenten compleet over het hoofd in Oss

Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Het zijn de vier kernwaarden voor iedereen die bij de politie werkt. Een goed stel ogen helpt ook. Of in elk geval een scherper zicht dan de gemiddelde crimineel. Aan de Zwaluwstraat in Oss werd daarvan woensdag een haarscherp voorbeeld gegeven.

Agenten waren daar bezig met het afhandelen van een ongeval op de kruising van de Molenweg met de Gasstraat. En of het nu een staaltje overmoed of vertroebeld zicht was: de inbreker die verderop zijn slag wilde slaan, had hen totaal niet in de gaten.

Een van de dienders merkte de inbreker wel op. Die zag de boef in de verte wel en trok meteen een sprint, op de voet gevolgd door zijn collega’s. Toen de inbreker de agenten eindelijk in het vizier kreeg, was het te laat. Na een korte achtervolging werd hij op de Zwaluwstraat in de kraag gevat en afgevoerd naar het bureau.