Veelpleger opgepakt na inbraakpoging in Oss

Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Het zijn de vier kernwaarden voor iedereen die bij de politie werkt. Een goed stel ogen helpt ook. Of in elk geval een scherper zicht dan de gemiddelde crimineel. Aan de Zwaluwstraat in Oss werd daarvan woensdag een haarscherp voorbeeld gegeven.

Agenten waren daar bezig met het afhandelen van een ongeval op de kruising van de Molenweg met de Gasstraat. En of het nu een staaltje overmoed of vertroebeld zicht was: de inbreker die verderop zijn slag wilde slaan, had hen totaal niet in de gaten.

Met zijn tas vol inbrekersgereedschap stond de 38-jarige man te rommelen in de achtertuin van een huis aan de nabijgelegen Zwaluwstraat. Een getuige zag de inbreker aan het werk en waarschuwde de politie. De toch al vlakbij aanwezige agenten hadden hem al rap te pakken.

Bekende

Volgens de politie gaat het om een veelpleger die al tientallen inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij is tevens verdachte in een aantal lopende zaken. De man zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris en er zal door het openbaar ministerie worden gekeken of deze man mogelijk twee jaar geplaatst kan worden in een traject Instelling Stelselmatige Dader (ISD).