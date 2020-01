Fietser aangereden en achtergelaten door bestuurder van bestelbus in Heesch

De politie is op zoek naar de ongeveer 50 jaar oude bestuurder van een bestelbus die woensdagmiddag een fietser schepte en daarna doorreed. Dat gebeurde rond één uur op de rotonde van de Osseweg en ’t Dorp in Heesch.

De bestuurder stapte na het ongeval even uit, maar ging er meteen weer vandoor. Het slachtoffer bleef achter met diverse wonden en een kapotte fiets.

Signalement

Volgens de politie is de chauffeur ongeveer 1,60 meter groot. Hij heeft een bril en grijs haar dat naar achteren was gekamd. Hij droeg een zwarte jas en een spijkerbroek. De zwarte bestelwagen waarin hij reed, is mogelijk een Toyota ProAce.