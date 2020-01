Op de A2 ter hoogte van knooppunt Vught is woensdagavond een ongeluk gebeurd. Er zijn verschillende hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.

Tussen Den Bosch en Eindhoven staat er file vanaf knooppunt Empel. Twee rijstroken zijn dicht.

Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk, is nog onduidelijk.