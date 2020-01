50 cent per kerstboom, dat is kassa! Jop, Rik, Sem en Nick leveren honderden bomen in

Net als in veel andere Brabantse plaatsen werden woensdag in de regio Heusden kerstbomen ingezameld. In Drunen werd per ingeleverde boom vijftig eurocent uitbetaald. De vier Drunense vrienden hebben de afgelopen dagen meer dan tweehonderd bomen weten te bemachtigen, dus: kassa!

Rik, de jongste van de vier, weet al precies wat de bomen gaan opleveren. "We krijgen met z'n vieren honderd euro en dat is 25 euro per man", zegt hij met een enorme lach op z'n gezicht. Ondertussen is opa druk bezig om de honderden verzamelde kerstbomen op een aanhanger te laden, om ze vervolgens weg te brengen naar een van de zestien verzamelpunten in de gemeente Heusden.

'Reken maar uit'

"Vorig jaar zijn er in totaal 1400 bomen ingeleverd", vertelt Mark Doedijns van de gemeente Heusden. "En dat maal vijftig cent per boom, dus reken maar uit."

De bomen die het viertal uit de Laan van Australië heeft ingezameld, liggen in grote stapels op de opritten van de ouders. "De bomen komen uit de hele buurt", vertelt moeder Patricia. "Ook mochten ze de bomen van de winkeliersvereniging ophalen en bij opa liggen er ook nog heel wat bomen."

Rollen met muntgeld

Bij een van de gemeentelijke inzamelpunten staat Kees van Heesbeen, met rollen vol muntgeld op zak. "Rollen van vijftig eurocent", zegt hij lachend. "Ik weet dat ze meer dan tweehonderd bomen hebben ingezameld, maar zoveel geld heb ik niet eens bij me."

Terwijl opa met aanhanger keer op een keer een nieuwe lading bomen aflevert, is Van Heesbeen aan het turven geslagen. Op een papiertje houdt hij precies bij hoeveel kerstbomen de vrienden inleveren. "Dat komt allemaal goed, ze worden keurig uitbetaald."

Dit bord leverde de Drunense vrienden tweehonderd kerstbomen op

Net als veel andere Brabantse gemeenten verwerkt de gemeente Heusden de ingezamelde bomen op een milieuvriendelijke manier. "Alle ingezamelde bomen worden verhakseld en gecomposteerd."