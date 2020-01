Pech voor Versteijnen, Van Kasteren woedend: emotionele dag voor Team de Rooy in Dakar Rally

Janus van Kasteren kon zijn emoties na afloop van de vierde etappe maar nauwelijks de baas. Zodra hij de truck van Firemen het bivak zag binnenkomen, beende Van Kasteren naar hun kampement. Daar kregen piloot Richard de Groot en zijn team bij het uitstappen de volle laag van de coureur uit Veldhoven.

'Ga gewoon aan de kant'

"Ik was over de zeik, ja", zegt Janus van Kasteren over het voorval. "Het Firemen Team mocht door een fout van de organisatie in de timing als vierde starten. Dat is mooi voor hen om als klein team achter de Kamazzen te rijden, kunnen ze een mooie foto naar huis sturen, maar het was volledig onterecht."

In deze video zie je hoe Van Kasteren in het stof van het Firemen Dakar Team rijdt. Tekst gaat verder onder de tweet.

Maar dat is niet wat de ambitieuze Van Kasteren dwars zit. "Vervolgens zitten wij er een half uur achter en laten ze ons ondanks het gebruik van de sentinel niet voorbij. Heb respect voor degenen die wel vooraan rijden en ga gewoon aan de kant. Ik was woedend, want ik kom hier voor de top vijf of meer en dan komt er zo'n frikandel tussen rijden."

Kijk de video waarin Janus van Kasteren van Team de Rooy zijn woede niet onder stoelen of banken steekt.

De Groot: 'Janus niet gezien'

Richard de Groot en zijn bemanning schrokken na afloop een beetje van de beschuldiging en woede van Janus van Kasteren. "Wij weten echt van niks", zegt De Groot. "Hij kwam net verhaal halen en ik dacht dat hij een geintje maakte. Ik heb de beelden net gezien en wij hebben dat gewoon niet meegekregen. Wij doen dit nooit en dit is ook het laatste wat ik wil."

In de video vertelt coureur Richard de Groot dat hij Janus van Kasteren niet bewust hinderde.



Later op de avond hebben Van Kasteren en De Groot de zaak nogmaals besproken en uitgepraat. Team de Rooy had al wel een officiële klacht ingediend.

Pechvogel Vick Versteijnen

Ook voor de andere kopman van Team de Rooy, Vick Versteijnen, was het een emotionele dag. De coureur uit Hilvarenbeek had voor de zoveelste keer brute pech. Al op de verbinding naar de start ging het mis. Een kapotte naaf zorgde ervoor dat hij de start niet haalde. Versteijnen mag dankzij de inzet van een zogeheten 'joker' doorrijden, maar kan alleen nog voor dagsuccessen gaan. Voor het klassement doet hij niet meer mee.

"Het is niet te geloven", zegt Versteijnen. "We vinden dit natuurlijk zwaar klote. Maar ik kan het niemand verwijten. De auto is goed en het team doet zijn uiterste best. Het is niet anders. We gaan er wel voor om nog een paar lekkere dagen te rijden, daar gaan we ons plezier uit halen."

Bekijk de video met Vick Versteijnen die uitlegt wat er allemaal is gebeurd.