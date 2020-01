Grote brand in loods met auto’s in Raamsdonksveer onder controle

De brand brak uit in een soort loods waarin auto’s stonden. De Veiligheidsregio weet nog niet zeker of er een bedrijf in gevestigd was. Volgens de politie zou de brand ontstaan kunnen zijn bij werkzaamheden in een schuur.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en hield de naastgelegen gebouwen nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.

Gewonde

De Veiligheidsregio liet weten dat er mogelijk iemand aan het werk was in de loods en dat daar iets mis is gegaan. Deze persoon is wel op tijd buiten kunnen komen. Zijn verwondingen zijn nog onduidelijk.