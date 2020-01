Uitslaande brand in loods met auto’s in Raamsdonksveer onder controle

In een gebouw aan de Grote Kerkstraat in Raamsdonksveer heeft woensdagavond een felle brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak en hebben het gebouw helemaal verwoest. Drie omringende woningen werden ontruimd en de brand trok veel bekijks. Rond halfelf werd het sein brand meester gegeven.

De brand brak uit in een soort loods waar auto’s in staan opgeslagen. De Veiligheidsregio weet nog niet zeker of er een bedrijf in gevestigd zit. Mogelijk is er een gewonde gevallen.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en hield de naastgelegen gebouwen nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.

Gewonde

De Veiligheidsregio liet weten dat er mogelijk iemand aan het werk was in de loods en dat daar iets mis is gegaan. Diegene is wel op tijd buiten kunnen komen. Zijn verwondingen zijn nog onduidelijk.