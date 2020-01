Auto klemgereden in Eindhoven na lange achtervolging

Agenten wilden de man controleren omdat ze vermoedden dat hij onder invloed achter het stuur zat. Hij reed op dat moment in Mierlo. Toen agenten een stopteken gaven, trapte de bestuurder het gaspedaal in.

De automobilist reed via de A270, de snelweg tussen Helmond en Eindhoven, richting Nuenen. Vanuit Nuenen zette hij koers richting Geldrop. In Eindhoven wist de politie de auto klem te rijden nadat die uit de bocht was gevlogen. Dit gebeurde op de kruising van de Collseweg met de Urkhovenseweg.

De auto kwam tegen een schutting tot stilstand. Die schutting raakte zwaar beschadigd. Nadat ambulancepersoneel de gevluchte bestuurder had nagekeken, is hij opgepakt en meegenomen door de politie.