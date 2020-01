Lange files in ochtendspits na ongelukken op A59, A58 en A50

Ongelukken zorgen donderdagochtend nog voor veel files op de Brabantse wegen. Onder meer op de A59 bij Den Bosch, de A58 bij Rucphen en de A50 bij Oss ging het mis in de ochtendspits. Rond negen uur begint de vertraging op de diverse snelwegen af te nemen, maar van lekker kunnen doorrijden is nog geen sprake.

File A59

Een aanrijding op de A59 bij Den Bosch zorgde sinds kwart voor acht voor een enorme vertraging. Tussen knooppunt Empel en Nieuwkuijk moesten weggebruikers lange tijd rekening houden met zo'n 1,5 uur vertraging. Tussen Rosmalen en Nieuwkuijk stond een file van tien kilometer. Iets voor negen uur is de vertraging aan het afnemen.

Op het hoogtepunt van de file hier moesten weggebruikers rekening houden met 2,5 uur vertraging. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.

Situatie A58

Ook op de A58 ging het rond dezelfde tijd mis in de ochtendspits. Hier zorgde een ongeluk bij Rucphen met acht auto's op het hoogtepunt van de file voor meer dan een uur vertraging richting Breda. De rijbaan was even dicht, meldde de ANWB. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Rond halfnegen stond er nog een file van zes kilometer tussen knooppunt De Stok en Rucphen.

Ook hier is de vertraging iets voor negen uur aan het afnemen.

Ook problemen op A50

Het bleef niet bij problemen op de A59 en A58 deze ochtend. Ook op de A50 bij Ravenstein gebeurde iets na acht uur namelijk een ongeluk. De rijbaan was even dicht en verkeer werd ook hier over de vluchtstrook geleid. Dit zorgde rond halfnegen nog voor ruim een halfuur vertraging wanneer je richting Arnhem wilde.

De weg was op dat moment wel weer vrij. En rond negen uur was de vertraging al flink minder.