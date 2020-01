Brandstichter tankstation wilde meer auto's in brand steken, denkt eigenaar winkel

De brand woensdagnacht bij een tankstation in Geldrop is moedwillig aangestoken. Dit blijkt uit camerabeelden, die Sezayir Demiri, de manager van een winkel in de pomp, heeft bekeken. Ook blijkt uit de video dat de dader meer voertuigen in brand had willen steken. De gevolgen hadden enorm kunnen zijn, omdat boven het tankstation zes volwassenen en drie jonge kinderen wonen. Niemand van hen raakte gewond. Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe een man een bestelwagen, die aan de achterkant van de pomp stond, in brand steekt.

"Volgens mij is hij bewust op het busje afgekomen. Je ziet hem er omheen lopen en vervolgens hoe hij die wagen in brand steekt. De man had geen jerrycan bij zich, hij had wel iets kleins in zijn hand en je ziet een vlammetje", vertelt Demiri, eigenaar van tankshop Fulltaste Quisine.

Dader zou het ook op auto's hebben gemunt

"Ik denk zelfs dat hij van plan is geweest om auto’s die in een aangrenzende showroom stonden in brand te steken. Hij maakt duidelijk aanstalten, maar volgens mij had hij hiervoor geen tijd. Je ziet dat hij in paniek was en vervolgens rent hij weg", zo meldt de eigenaar van de tankshop.

Hij is enorm geschrokken van de beelden, maar vooral van de gevolgen, die veel erger hadden kunnen zijn. Nu bleef de schade beperkt tot een uitgebrand busje en rook in Demiri's winkel, al moesten de bewoners van de appartementen boven het tankstation een deel van de nacht buiten doorbrengen. "Dit doet een normaal persoon niet. Het had heel slecht af kunnen lopen voor die mensen", aldus Demiri.

'Kom naar de winkel'

Hij was tegen een uur of half drie gealarmeerd door de meldkamer, die op haar beurt door een van de bewoners was in geseind. Demiri werd gevraagd om zo snel mogelijk naar zijn winkel te komen. "Ik woon zelf in Eindhoven en sliep half toen ik werd gebeld. Je moet naar je shop komen. Er is brand, zo werd me verteld. Ik ben snel opgestaan, heb me omgekleed en ben zonder dat ik mijn gezicht heb kunnen wassen naar Geldrop gereden."



'Geen gevaar voor bewoners'

Bij zijn winkel aangekomen, zag Demiri al diverse brandweerlieden en agenten druk in de weer. "Ik moest mijn winkel openen en het alarm uitschakelen, zodat de brandweer kon bekijken hoe de situatie daar was. Of het bijvoorbeeld ook verantwoord was dat de mensen die er boven wonen, terug konden naar hun woning. Ik had slecht zicht, kon amper ademhalen, maar al snel bleek dat er verder geen gevaar was. De brandweer dacht aanvankelijk overigens dat de brand in de wasstraat was ontstaan. Daarvan heeft ze deur opengebroken, maar toen bleek dat de brand was ontstaan in het busje achter het pand, vlakbij de wasstraat."

'Man moet probleem hebben'

Op de beelden is de dader best duidelijk te zien. "Ik denk dat hij tussen de 25 en 35 jaar oud is en zeker 1 meter 80 lang was, maar de politie kan dat misschien beter inschatten. Hij heeft een sportief lichaam en droeg een capuchon en een trainingsbroek", aldus Demiri, die geen idee heeft waarom er brand is gesticht. "Ik weet in ieder geval niets van een ruzie of vijanden. Een normaal persoon doet zoiets niet. Deze man moet een probleem hebben. Dit is zo gevaarlijk en had zoveel slechter kunnen aflopen."

De politie laat desgevraagd weten dat ze brandstichting vermoedt. In verband met haar onderzoek wordt met getuigen, worden camerabeelden bekeken en reacties in de buurt gehaald.

