Vieze Jack 'verbouwt de hut' met nieuw carnavalsnummer op Bon Jovi-klanken

Het aftellen naar de mooiste tijd van het jaar is begonnen. Op 21 februari trappen we carnaval af en dat betekent dat de eerste feestplaten binnendruppelen. Vieze Jack lanceerde donderdag zijn hit voor dit seizoen: ‘De Hut Verbouwen’.

“Het was me een bevalling”, vertelt Vieze Jack donderdagochtend in radioprogramma Wakker! Van Omroep Brabant. “Bloed, zweet en tranen, maar hij staat online.”

De artiest heeft zich voor zijn nieuwe nummer duidelijk laten inspireren door Bon Jovi’s klassieker Livin’ On A Prayer. “Maar dat is Engels en dat snappen ze niet in Brabant, dus ik heb er wat Nederlands van gemaakt”, grapt de zanger. In de videoclip zit ook een knipoog naar de Amerikaanse Miley Cyrus en haar ‘Wrecking Ball’. Vieze Jack slingert op eenzelfde sloopkogel heen en weer.

Kies Je Kraker

Net zoals alle andere carnavalsartiesten hoopt Vieze Jack op de enige echte Kies Je Kraker Trofee. Een paar jaar geleden won hij hem al een keer, met het nummer Captain Jack. “Ik had toen veel van dat nummer verwacht, maar niet dat ik Kies Je Kraker zou winnen. Het kan je zomaar overkomen.”

Andere artiesten die hun plaat voor het seizoen al de wijde wereld in hebben geholpen zijn onder meer Wilbert Pigmans, Chef Soldaat en John & Rini. CV De Kapotte Kachels, die vorig jaar op de derde plek van Kies Je Kraker eindigde met het nummer 'Terug Over De Maas', komt donderdagmiddag met hun nieuwe single.

Bekijk hieronder de nieuwe clip van Vieze Jack en een greep uit de andere nieuwe carnavalssingles:

