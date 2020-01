Onveilig gevoel bewoners boven tankstation: 'Als brand zou overslaan leefden we misschien niet meer'

Ze zijn op sokken en slippers met hun kinderen het huis uit gevlucht. “Als de brand was overgeslagen, dan leefden wij nu misschien niet meer. We voelen ons hier al lang niet op ons gemak. We wonen hier al vijf jaar, maar als we een andere woning weten te vinden, dan zijn we zo weg", vertelt het echtpaar Melika, dat met twee dochters van twee en zeven boven het tankstation woont.

'Al lang niet pluis'

Het is volgens hen sinds geruime tijd niet pluis. "Geregeld rijden hier tegen twaalf uur 's avonds auto's over het terrein van het tankstation en dan doen we amper een oog dicht."



Ook Ingrid van der Linden heeft een onrustige nacht achter de rug. De schrik zit er nog steeds in bij de vrouw, die in de buurt van het tankstation woont. “Ik vraag me echt af of de bewoners boven het tankstation zich snel hadden kunnen redden wanneer het vuur was overgeslagen. Met een ladder? Vanaf het balkon? Ik zou het niet weten”, vraagt ze zich hardop af.

De Geldropse werd gewekt door aanhoudende sirenes en ging kijken. “Ik zag zwarte rookpluimen en veel brandweerlieden. Het kwam beangstigend en paniekerig op me over. Heel eng en erg naar allemaal. Of ik iets heb kunnen doen? Nee, dat niet, het vuur was snel gedoofd, al bleef de brandweer nog lang actief. Ik moest wel denken aan die kinderen die met hun ouders boven het tankstation wonen. Ze hadden best naar mij gebracht kunnen worden als dat nodig was geweest.”

'Geen gerichte actie'

Ze staat ervan te kijken dat er sprake was van brandstichting. “Maar ik geloof niet in een gerichte actie. Het is pech dat het deze buurt is overkomen. Waarom iemand zoiets doet? Geen idee, puur voor de sensatie, denk ik. Maar als je zoiets doet, dan spoor je natuurlijk niet. Dit slaat nergens op, verschrikkelijk gewoon. Je weet nooit hoe erg het had kunnen aflopen. Ik zou zeggen: kom maar eens kijken wat je aangericht had kunnen hebben.” De Geldropse zal blij zijn wanneer ze later deze dag haar bed opzoekt. “Dan ga ik mijn slaap inhalen.”

'Levensgevaarlijk gewoon'

Twan Driessen, die als schadehersteller in de buurt van het tankstation werkt, reageerde even aangeslagen als woedend. “Ik kan er met mijn pet niet bij dat iemand zoiets doet, dan ben je asociaal. Dat busje bijvoorbeeld, was oud en had amper waarde. Ik snap niet waarom zo’n wagen in brand moet worden gestoken. Te meer daar het vuur voor hetzelfde geld een paar doden tot gevolg had kunnen hebben. Daar zit toch niemand op te wachten. Levensgevaarlijk gewoon.” Uiteindelijk raakte bij de brand niemand gewond, wel moest een aantal gezinnen een deel van de nacht buiten doorbrengen.

