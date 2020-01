'Wij zijn er niet om uw kinderen op te voeden', burgemeester Goirle ongemeen fel over eigen inwoners

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft burgemeester Mark van Stappershoef eerder deze week keihard uitgehaald naar zijn eigen inwoners. Hij hekelde de mentaliteit van een deel van de Goirlenaren. In het kort: ouders letten niet goed op hun kinderen, mensen hebben maar weinig kennis van de gemeente en burgers roeptoeteren wat af zodra ze hun zin niet krijgen.

Van Stappershoef begon zijn toespraak met een uiteenzetting van de nieuwjaarsnacht. Die is naar zijn mening alles behalve goed verlopen. De burgemeester liet foto’s van de vuurwerkschade zien en uitte zijn verbazing over jongeren die zonder toezicht buiten vuurwerk afstaken, nog voordat de klok twaalf uur had geslagen.

“Overal waren groepjes jeugd. Soms maar twaalf of dertien jaar oud. […] Gooiend met Cobra’s […]”, schetste de burgemeester. “Moesten die kinderen niet gewoon thuis zijn? […] Waar zijn die ouders überhaupt?”

Van Stappershoef heeft het naar eigen zeggen met zijn kinderen wel goed aangepakt. “Wij controleerden hun rugzakjes. Alleen normale rotjes en afsteken bij ons voor de deur. […]” Dit in tegenstelling tot andere ouders, oreerde hij: “Tegenwoordig lijkt het wel: ga je gang, als ik er maar geen last van heb en zeker niet bij ons voor de deur.” Uit de woorden van Stappershoef sprak een grote frustratie: “Wij zijn er niet om kinderen op te voeden die hun goddelijke gang maar mogen gaan.”

Gemeente verantwoordelijk voor alles

Ook niet bepaald te spreken, bleek de burgervader over de kennis van Goirlenaren van wat een gemeente zoal doet. Ze vinden volgens hem te vaak dat de gemeente voor alles verantwoordelijk is, zonder eerst naar zichzelf te kijken.

“Vorige maand belde een mevrouw uit een appartementsgebouw. Ze klaagde dat containers van andere bewoners te lang buiten stonden. Of wij hier iets aan wilden doen. Op onze vraag of ze de buurman zelf al had aangesproken, reageerde ze furieus. Daar waren wij toch voor! Nee. Daar zijn we niet voor.”

Een tweede voorbeeld dat de burgemeester aandroeg: “Op social media kwam een bericht dat de Hema uit Goirle zou verdwijnen. De verwensingen aan ons adres waren niet van de lucht. Belachelijk dat de gemeente dit toestaat! De gemeente moet iets doen aan die huurprijzen op de Hovel. Dames en heren, wij gaan niet over vestigingskeuzes en al helemaal niet over huurprijzen. Dat heet vrije marktwerking.”

Ongenuanceerd geroeptoeter zonder kennis van feiten

Als de gemeente Goirle ‘niet doet wat een inwoner wil’, dan krijgt het ambtenarenapparaat volgens de burgemeester het ‘nodige geroeptoeter’ over zich heen ‘zonder kennis van feiten’. De meningen en vragen van inwoners staan dan vooral op Facebook, en de vragen worden niet aan de gemeente zelf gesteld, aldus de burgervader. “Vaak ongenuanceerd, emotioneel en op de persoon gericht.”

“Onlangs riep nog iemand: ik maak jullie allemaal kapot! Een ander schreef over ons: ze hebben scheit aan ouderen en kinderen. Scheit met een korte ei, dat dan weer wel. Zomaar een greep uit wat we naar ons hoofd geslingerd krijgen.”

Van Stappershoef eindigde zijn relaas met de mogelijkheden die er voor burgers zijn om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente Goirle. Daarna volgde een lijst van dingen die de gemeente afgelopen jaar voor elkaar heeft gekregen en wat Goirle in 2020 allemaal te wachten staat.

Lees hier de complete nieuwjaarstoespraak van burgemeester Mark van Stappershoef terug of bekijk de video: