Zenuwachtige Belg (22) met zweet op het voorhoofd aangehouden: ruim vier kilo amfetamine in busje

Een 22-jarige Belg is woensdagavond op de snelweg A16 bij Breda aangehouden voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid harddrugs. Ook wordt hij verdacht van witwassen. De politie vond 4,3 kilo amfetamine in de bus van de man.

Ook werd op verschillende plekken in de bus in totaal bijna 6300 euro gevonden. Agenten zetten het busje met Belgisch kenteken rond negen uur woensdagavond aan de kant omdat het met veel te hoge snelheid over de A16 bij Breda reed. Het viel agenten direct op dat de bestuurder, een man van 22 uit het Belgische Belœil, erg zenuwachtig was en dat het zweet over zijn voorhoofd liep.

Toen agenten de laadruimte van het bestelbusje controleerden, vonden ze een laptophoes met daarin een fors geldbedrag. Daarna werden in een zekeringskastje en in een jas nog twee bundels met briefgeld gevonden. In totaal ging het om bijna 6300 euro waarvoor de chauffeur volgens de politie geen geloofwaardige verklaring kon geven.

Witte pasta in subwoofer

Hij werd daarom aangehouden voor witwassen. Bij nadere controle van het busje werden in de laadruimte ook nog vier plastic zakken met daarin een witte pasta gevonden. Deze zaten verstopt in een subwoofer achterin het busje.

Bij het testen bleek het te gaan om amfetamine, ook wel speed genoemd. De 22-jarige verdachte zit nog vast. Zijn auto, de drugs en het geld zijn in beslag genomen.