Carnavalsstemming zit er al snel in bij opnames van muziekprogramma 'Polonaise'

De Alpenzusjes zijn al jarenlang vaste gast in het carnavalsmuziekprogramma. "We hebben een nieuw drinklied gemaakt. Het publiek zong lekker mee, dus dat zit wel goed", zegt Kirsten, de blonde van de twee. "De zaal ging helemaal los."

Huub van de Security

Ook Huub Hangop kwam met een verse act naar de televisie-opnamen. "Ik ben in de huid gekropen van Huub van de Security." Met zijn lied 'Ho-ho-ho' wil hij de beveiligers van feesten en evenementen een hart onder de riem steken. "Ik heb diep respect voor die mensen, dus ik wil ze in het zonnetje zetten."

Veiligheid voorop met Huub van de security

Voor alle artiesten geldt dat de opnamen voor Polonaise Hart voor Muziek de aftrap betekent voor het nieuwe carnavalsseizoen. Drukke tijden breken aan, maar ze hebben er allemaal zin in. En dat was donderdag in Zeeland al te merken. Want als de artiesten iets met elkaar gemeen hebben is het wel dat ze de feeststemming er snel in hebben.

De carnavalssfeer zat er al vroeg goed in

Omroep Brabant zendt het muziekprogramma tot aan carnaval wekelijks uit op vrijdag en zaterdag. De eerste uitzending is op 17 januari.