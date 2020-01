Elaine wilde voorkomen dat haar verloofde naar het front ging, maar ze zal hem nooit terugzien

Voor dat Carman naar New York gaat om naar Europa uitgezonden te worden, hebben hij en Elaine een hoogoplopende ruzie. Carman vertrekt toch naar New York. Na een paar dagen krijgt Elaine spijt. Wat als dit de laatste keer is dat ze elkaar hebben gezien? Ze besluit naar New York te gaan waar ze haar verloofde na een zoektocht vindt. Beiden maken het goed, omhelzen elkaar en dan gaat Carman naar Engeland.

Als hij daar aankomt, is Operatie Overlord (D-day, de landing op Normandië) aan de gang. Carman zelf is onderdeel van de Brabantse D-day. Op 17 september 1944 gaat hij aan boord van de C-47 en rond 13.00 uur springt Carman er boven Eerde uit. De bedoeling is dat de paratroopers de brug bij Veghel veroveren.

De kerk van Eerde raakt beschadigd bij de zware gevechten tijdens operatie Market Garden. | Foto: NIMH

Munitie tekort

In Eerde zijn op dat moment zware gevechten aan de gang. De parachutisten hebben munitie tekort. Carman krijgt de opdracht om met een kleine eenheid naar de Corridor (Hell's Highway) te gaan om munitie te halen.

Dat confisqueren ze van de Britten. Carman en zijn eenheid komen terug met een vrachtwagen vol munitie. Ze worden naar een boerderij in Eerde gestuurd om de munitie uit te laden.

Carman Ladner met een van zijn collega's | Foto: Museum Eerdse Molen

Voltreffer

Daar gaat het helemaal mis. Net als ze de volgeladen truck aan het uitladen zijn, rijdt er even verderop een Duitse tank voorbij. De Duitsers zien de munitietruck en richten de loop van de tank op de vrachtwagen. Het is een voltreffer, helaas. De truck explodeert. Carman staat op het moment van inslag bovenop de vrachtwagen. Er wordt nooit meer iets van hem teruggevonden.

Elaine zit al deze tijd in Amerika en doet wat ze iedere dag doet: een brief naar Carman schrijven. Hij schrijft haar ook iedere dag. Dan ineens ontvangt ze geen brieven meer van Carman. Elaine weet lang niet wat er met hem is gebeurd. Totdat ze een van haar brieven terugkrijgt met de stempel 'deceased' (overleden) erop. Zo komt ze erachter dat haar geliefde Carman omgekomen is.

De brief die Elaine terugkreeg. | Bron: Museum Eerdse Molen

Missing in action

Carman wordt als 'missing in action' geregistreerd. Het betekent voor Elaine dat ze jarenlang niet te weten komt wat er met haar verloofde gebeurd is.

In 2006 komt Elaine naar Nederland, naar de boerderij in Eerde waar Carman omkwam. Als ze daar een munitietruck ziet staan, vallen de puzzelstukjes in elkaar en begrijpt ze dat Carman op deze plek om het leven is gekomen.

In 2006 is Elaine op de plek waar haar verloofde het leven liet. | Foto: Museum Eerdse Molen

In vrijheid spelen

Als Elaine spelende kinderen bij de truck ziet, krijgt ze het te kwaad. Mensen van de organisatie willen de kinderen weghalen om Elaine even rust te geven. Maar de Amerikaanse zegt dat de kinderen mogen blijven. Graag zelfs. ''Hiervoor heeft Carman zijn leven gegeven: dat deze kinderen in vrijheid kunnen spelen.''

