Primeur voor gemeente Altena: concrete plannen voor een atletiekbaan

Dat er in Sleeuwijk een atletiekbaan aangelegd zou worden, was al een wens van de voormalige gemeenten die nu gezamenlijk de gemeente Altena vormen.

Sportwethouder Van der Ven van de gemeente Altena is enthousiast over de inmiddels reële plannen voor een atletiekbaan. “We zijn er nog niet, maar ik ben heel blij dat we na al die jaren nu een concreet plan hebben. Fijn dat we er met alle betrokkenen uitgekomen zijn. Het plan dat er nu ligt is voor alle betrokkenen de best mogelijke uitkomst.”

Aanleg en verhuizing kost bijna drie miljoen euro

Als de gemeenteraad van Altena op 11 februari akkoord gaat betekent het dat de paardensportvereniging in Sleeuwijk moet verhuizen, maar de gemeente ziet dat niet als een probleem. “De paardensportvereniging heeft op de nieuwe locatie de mogelijkheid uit te groeien tot een hippisch centrum.”

De aanleg van de atletiekaccommodatie én de verhuizing van de paardensportvereniging gaat de gemeenten bijna drie miljoen euro kosten.