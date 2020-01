Dakar Rally: glimlach terug bij Versteijnen, Van Kasteren verliest voorkant truck

Eindelijk kon Vick Versteijnen dan eens lachend uit zijn truck stappen na weer een zware etappe in het prachtige landschap van Saoedi-Arabië. Na een desastreus begin van de Dakar Rally, hij doet niet meer mee in het officiële klassement, liet de Brabander zien dat hij - als alles heel blijft - lekker mee kan doen in de top tien. Versteijnen, als laatste gestart, reed een puike race en haalde tientallen trucks, auto's, en buggy's in.

Gevaarlijk, maar leuke dag

"Het was een hele leuke dag", zegt Vick Versteijnen dan ook. "Het was in het begin een gordijn van stof en het was best gevaarlijk. Maar uit het stof kwamen de duinen en dat was heel gaaf. Ik hoor net dat we zesde zijn en daarbij ook beste Nederlander, dus wij zijn vrolijk."

Vick Versteijnen vertelt in de video over de etappe 5 van de Dakar Rally, die lekker voor hem liep.

Van Kasteren verliest neus van truck

Ook Janus van Kasteren kon tevreden terugkijken op de vijfde etappe. De Veldhovenaar verloor in de woestijn de motorkap van zijn truck, reed daarvoor al lek, maar kwam toch als tiende over de meet. Omdat de Rus Nikolaev wegvalt uit het klassement schuift hij een plaats op naar de zesde plek in het algemeen klassement. "Ik ben er blij mee", zegt Van Kasteren. "Ik ga nu voor de top vijf."

Bekijk de video waarin Van Kasteren vertelt hoe hij zijn motorkap verloor.