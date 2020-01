Mee met de servicetruck van Team De Rooy: 'Vooral slap zeveren over de rally'

De servicetrucks van De Rooy liggen vol onderdelen voor de rallytrucks. Eigenlijk is het een werkplaats op wielen. De monteurs die aan de rallytrucks werken, reizen met de servicewagens naar het volgende bivak. Soms 'slechts' 300 kilometer, maar soms ook 700.

Slap zeveren

Gelukkig zijn de meeste wegen in Saoedi-Arabië prima, maar toch zijn het vaak lange dagen in de truck. "De monteurs proberen meestal wat te slapen", vertelt servicetruck-chauffeur Bart. "Dan praat ik maar wat in mezelf, luister ik naar muziek en geniet ik van de omgeving. Maar anders praten we overal over. Over de rally, maar ook slap zeveren, dat kunnen we heel goed."

Hoofdmonteur Corné zit naast Bart in de truck. Hij heeft de hele nacht door gesleuteld, dus zijn ogen vallen al snel dicht. Maar hij kan altijd wakker gebeld worden als er iets aan de hand is met een van de rallytrucks. Corné moet dan beslissen of hij iemand kan gaan helpen. Zo gebeurde het deze week dat een van de servicetrucks om moest draaien, waardoor de lange reisdag nog langer werd. "Ik heb hier de satelliettelefoon en de gewone telefoon", legt Corné uit. "Dit is zeg maar mijn kantoortje."

Verhongeren is geen optie

Gelukkig zijn de servicetrucks goed uitgerust. Bart en Corné stallen hun voedselvoorraad voor ons uit. Wafels, chocola, drop en gevulde koeken. Echt gezond is het niet. "Dit is ons ontbijtje", lacht Corné. "Daar beginnen we 's morgens vroeg al mee. Zo komen we de dag wel door. We hebben ook nog zakken chips en frisdrank. Het gezonde laten we even achterwege."

Service nodig?

Zo stuurt Bart zijn truck verder over de Saoedische wegen. Even stoppen bij de start van de etappe, om te kijken of alle trucks daar goed aangekomen zijn. En dan weer door, op naar het volgende bivak. "Alles klaarzetten, zodat we weer vooruit kunnen", zegt Bart. "Dan begint het werk pas echt."

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar. Verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts doen ook via Twitter verslag van de rally. Volg ze via @ronaldbrabant en @TwanSpierts.