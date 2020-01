Maansverduistering vrijdagavond goed te zien

Vrijdagavond is boven ons land een maansverduistering te zien. Het gaat om een maansverduistering in de bijschaduw, de minste verduistering die er is.

De maan trekt langs de rand van de schaduw van de aarde en krijgt daardoor iets minder licht dan anders. De eclips begint om zes minuten over zes 's avonds, en het hoogtepunt van de maansverduistering is om elf minuten over acht. Rond kwart over tien is het natuurfenomeen afgelopen.

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Later dit jaar zijn er nog twee eclipsen boven Nederland, maar die zullen vrijwel niet te zien zijn.

Totale maansverduistering pas in 2025

De laatste totale maansverduistering was in januari vorig jaar. De eerstvolgende totale maansverduistering boven Nederland is pas over vijf jaar, in september 2025.

De maan weerkaatst het licht van de zon naar de aarde. Bij een maansverduistering komt de aarde tussen de zon en de maan in te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan komt hierdoor geheel of gedeeltelijk in de schaduw.