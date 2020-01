Weg weer vrij na ongeval met twee vrachtwagens op A16

Op de A16 richting Rotterdam zijn vrijdagochtend twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Hierdoor waren meerdere rijstroken afgesloten en stond er lange tijd een enorme file vanaf Breda-Noord. De vertraging was volgens de ANWB meer dan twee uur.

Op de weg ter hoogte van Dordrecht botste vrijdagochtend rond halfzeven een vrachtwagen op een andere vrachtwagen, die stilstond op de vluchtstrook. Daarop kantelde een van de wagens. Twee rijstroken werden afgesloten. Op het hoogtepunt stond het verkeer stil over een afstand van zo'n dertien kilometer, tussen Breda-Noord en Dordrecht.

Vloeistof

Een van de twee vrachtwagens lekte vloeistof. Door het ongeval op de A16 stond ook de A17 van Roosendaal naar Dordrecht vast. Volgens de ANWB was de vertraging daar meer dan een uur.

De verkeersdienst adviseerde automobilisten om te rijden via Gorinchem (A27, A15) of via Bergen op Zoom en knooppunt Hellegatsplein (A4, A29).