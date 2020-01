Man overlijdt na botsing tegen boom in Lage Zwaluwe

Bij een ongeval op de Dirk de Botsdijk in Lage Zwaluwe is vrijdagochtend een man om het leven gekomen

Bij een ongeval op de Dirk de Botsdijk in Lage Zwaluwe is vrijdagochtend een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De man botste met zijn auto tegen een boom.

Niemand heeft het ongeluk zien gebeuren. Het ongeval is gemeld door een voorbijganger die de auto tegen de boom aan zag staan. Daarom is ook niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens een woordvoerder van de politie kan de man ook onwel zijn geworden, voordat hij tegen de boom botste.

Wie de man is, is nog niet bekend. Wel is volgens de politie duidelijk wie eigenaar is van de auto.