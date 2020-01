Willem Weijs moest het gat vullen bij NAC Breda, maar ligt daar niet wakker van

Bekijk hieronder de video en lees verder:

Het was even schrikken voor Willem Weijs. De assistent-trainer van NAC kreeg van de clubleiding te horen dat hoofdtrainer Ruud Brood was ontslagen en of hij het lege gat wilde opvullen. “Of ik er lang over heb moeten nadenken? ‘Lang’ is een relatief begrip, maar ik heb er wel even over nagedacht, ja. Natuurlijk schrik je als je zo’n bericht krijgt. Maar ik heb toen besloten om het te doen en om al mijn energie in de club te steken.”

Zeer tactisch

Weijs is voor velen een onbekende in de voetballerij, maar werkte ondanks zijn jonge leeftijd al wel bij Ajax en PSV. Hij vindt het zelf lastig om te omschrijven wat voor trainer hij is. NAC-spits Sydney van Hooijdonk doet een gooi: “Hij is heel sociaal. Je kunt zo op hem af stappen en hij begrijpt je goed. Hij heeft verder een duidelijke visie en is zeer tactisch als trainer.”

Op dit moment heeft de interim-trainer van NAC nog niet de benodigde papieren om lang voor de groep te staan. Maar volgens Weijs is NAC ook niet van plan om hem via een of andere constructie voor de rest van het seizoen voor de groep te zetten. “De clubleiding heeft aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer en dat is voor mij helemaal prima.”

“Ik heb er overigens ook nog niet over nagedacht of ik dit voor de rest van het seizoen zou willen”, vervolgt Weijs. “Dat hangt af van verschillende factoren. Allereerst of ik vind dat ik er zelf klaar voor ben en dat moet de club dan ook nog vinden.”

Wanneer tevreden?

Volgens Weijs wil NAC dit seizoen dolgraag promoveren, maar is het geen moeten. “Maar daar gaan we natuurlijk alles voor doen. Lukt het niet, dan moet het volgend seizoen. Voor mij is het geslaagd als de nieuwe trainer een fundament aantreft waarvan je kan zeggen dat NAC herkenbaar is voor de supporters. Het gaat dan om clubcultuur, maar ook om de manier van spelen en welke spelers daar dan bij horen.”