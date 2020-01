Verongelukte mannen (19 en 21) uit Bergen op Zoom pas uren na bizar ongeval in België gevonden

Twee mannen van 19 en 21 jaar oud uit Bergen op Zoom zijn om het leven gekomen bij een ongeval op een snelweg in de buurt van het Belgische dorp Zandvliet.

De auto kwam langs de snelweg A12 over de kop bij een viaduct terecht. Het ongeval gebeurde al in de nacht van donderdag op vrijdag, maar de zwaar beschadigde auto werd pas vrijdagochtend rond halfnegen bij daglicht opgemerkt door een vrachtwagenchauffeur. Een van de twee mannen is bij het ongeval uit de auto geslingerd.

Toedracht onduidelijk

Volgens de Belgische politie is nog niet duidelijk hoe lang de auto langs de weg heeft gelegen. De bestuurder van de wagen was ook eigenaar van de auto, op die manier kon de identiteit van de slachtoffers worden achterhaald. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk.