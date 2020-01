Jelle Klaasen begint vol ambitie aan nieuw dartsjaar: ‘Het vertrouwen is terug’

Ja, hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld van het WK. Maar nummer één van de wereld Michael van Gerwen was de tegenstander en Klaasen maakte het hem nog knap lastig. Daar put de darter uit Breda vertrouwen uit voor het komende jaar.

“De laatste drie à vier maanden voor het WK kwam de vorm steeds meer terug”, stelt Klaasen. “Maar het was uiteindelijk nog niet goed genoeg om Van Gerwen te verslaan, al had ik wel de kansen. Natuurlijk denk je daar de dagen erna over na. Wat als…, denk je dan. Maar daar koop je niks voor.”

Jelle Klaasen gaat positief het nieuwe jaar in:

Positief zijn

Klaasen is de eerste die erkent dat hij de afgelopen jaren onder zijn kunnen heeft gespeeld. Zijn pols zat hem meerdere malen in de weg, maar ‘The Cobra’ wil niet alles op zijn jarenlange blessure afschuiven.

“Op een gegeven moment was ik zo negatief. Als ik het afgelopen jaar iets heb geleerd, is het wel om positief te zijn. Mede daardoor ben ik ook niet in het verlies van het WK blijven hangen. Positief zijn heeft me vorig jaar al geholpen en dat zal nu alleen maar meer gaan worden.”

Vertrouwen

Inmiddels bezet Klaasen plek 49 op de Order of Merit, de wereldranglijst van de PDC waarbij het gewonnen prijzengeld van de afgelopen twee jaar wordt gebruikt als maatstaaf. Maar Klaasen weet zeker dat hij komende jaargang zal gaan stijgen.

“Door de afgelopen twee jaar hoef ik niet veel geld te verdedigen om te stijgen. Het vertrouwen is terug. Dat komt natuurlijk door het WK, waar ik aardig heb gespeeld. Maar ik merk het ook tijdens de trainingen dat het lekker gaat en het vertrouwen er is, ook al kan ik niet veel uren maken door mijn pols.”

In de video in de tweet vertelt Klaasen hoe het met zijn blessure gaat:

De 35-jarige Klaasen hunkert nog wel eens naar zijn gloriejaren bij de PDC. In 2016 en 2017 stond ‘The Cobra’ in de top tien van de wereld, mocht hij gooien tijdens de lucratieve Premier League en bereikte hij de halve finale van het WK.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik het nog steeds kan en weer zal doen”, zegt de voormalig BDO-kampioen stellig. “Ik vind dat als je iets eerder hebt gedaan, het in je zit en dat je het dus nog een keer kan. Maar zover zijn we nog niet. Ik focus me eerst op de top 32 en daarna zien we wel verder.”