Vuurwerkverkopers balen dat het kabinet knalvuurwerk en pijlen wil verbieden

Veel Brabantse vuurwerkverkopers vrezen het ergste als het kabinet het knalvuurwerk en pijlen zou verbieden. De omzet zal dalen omdat Nederlanders dan in het buitenland hun spullen kopen en het leed niet is te overzien.

Marian Nooijen van ANO vuurwerk, verkoopt al jarenlang consumentenvuurwerk in Milheeze. Een kwart van wat ze verkoopt is knalvuurwerk of pijlen. "Ik denk dat het illegale vuurwerk toeneemt. De groothandel verkoopt het gevaarlijke vuurwerk aan het buitenland en de Nederlanders kunnen het gewoon in België, Duitsland of zelfs Polen gaan kopen. En dat vuurwerk is veel zwaarder en dus gevaarlijker."

Volgens Nooijen gaat de detailhandel het erg in de portemonnee merken. "Ik denk dat alleen het siervuurwerk overblijft. De cakes, potten en compoundboxen mogen dan nog wel verkocht worden. Maar het is niet gezegd dat daar niets gevaarlijks mee gedaan wordt. Ik ben 100 procent tegen een verbod."

Rijen

In Rijen zit Vuurwerkbestel.nl. Volgens eigenaar Gerben Wichers is zijn bedrijf een van de grootste vuurwerkleveranciers aan particulieren van Brabant. Wichers wacht even af wat het effect van het kabinetsbeleid zal zijn, maar hij verwacht dat het hem wel flink wat omzet gaat kosten.

Volgens Wichers gaan bij een verbod klanten naar het buitenland om pijlen en knalvuurwerk te kopen. "Maar de kans is groot dat ze daar dan ook hun siervuurwerk meenemen", meent hij. Hij verwacht dus stevig omzetverlies. Wichers betwijfelt of het kabinetsbeleid enig effect zal hebben. "Met de legale knallers blaas je geen bushokje op. Daarvoor heb je illegaal vuurwerk nodig. En België is erg dichtbij vanuit Rijen."

Tilburg

Vuurwerkhandel Jan van Beurden in de Tilburgse Reeshof besloot afgelopen oud en nieuw al geen knalvuurwerk en pijlen meer te verkopen. In 2018 zorgden de pijlen en knallers voor dertig procent van de omzet.

Bram van Beurden: "Dit jaar hebben we twintig procent minder omzet gedraaid. Dat viel ons eigenlijk mee. Het is ook wel te verklaren. Knalvuurwerk is ook het vuurwerk voor de kleine beurs. We hebben er andere jaren heel wat rugzakjes mee gevuld. We hebben nu dus wat meer en duurder siervuurwerk verkocht."