Rapper Snelle sprak met jongeren die een ongeluk kregen door appen en maakte er een clip over

Teddy-Fee Coehorst (16) uit Goirle is een van de jongeren die ooit een ongeluk kregen toen ze afgeleid waren door hun mobieltje. Snelle sprak met haar en andere jongeren en gebruikte die input om een nummer te schrijven over de risico’s. “Het was heel tof om te doen. De boodschap is supergoed want je hebt niet door dat zoiets kleins zoveel impact kan hebben.” Teddy-Fee gebruikt haar telefoon al lang niet meer tijdens het fietsen, zegt ze: “Ik heb mijn lesje geleerd."

In de clip zie je twee smoorverliefde tieners die niet kunnen stoppen met appen naar elkaar. Ook niet op de fiets dus. Dat gaat zo mis dat de twee uiteindelijk nooit meer met elkaar kunnen appen. De clip eindigt met de zin: "Laat je telefoon je hart niet breken."

Veel meer schadegevallen

De clip van de rapper is onderdeel van een campagne van Interpolis. “Jongeren fietsen langzamer, letten minder goed op en lopen risico door het gebruik van hun telefoon op de fiets. De afgelopen vier jaar hebben we een verdubbeling van het aantal schadegevallen met tweewielers gezien. In veel van die gevallen speelt afleiding een grote rol", legt Joost van Buchem van Interpolis uit.

Naast de clip is er ook een app gelanceerd: “Als je de PhoNo-app aanzet, blokkeert hij alle inkomende oproepen zodat je niet afgeleid wordt zolang je fietst.” Jongeren die de app downloaden en mobielvrije kilometers fietsen, maken kans op een optreden van Snelle in hun klas.

Toekomst

De reden voor de campagne, clip en app is glashelder. "Jongeren die nu de telefoon gebruiken op de fiets, gaan straks hun rijbewijs halen. We weten dat het gedrag voorspelbaar is voor wat deze jongeren straks in de auto gaan doen. We willen niet een afgeleide generatie in de auto hebben. Daarom doen we dit”, zegt een woordvoerder van de verzekeringsmaatschappij.

Rapper Snelle is blij met de aandacht voor zijn clip en daarmee voor het onderliggende probleem: “Hier moest een lied voor komen omdat ik geïnspireerd raakte door de verhalen die mij verteld werden. Ik dacht: dit is wel een probleem. Met liedjes kan ik een goede doelgroep bereiken. De boodschap is duidelijk hè?”, zegt de rapper.