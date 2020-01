Theaters zijn blij, want zonder het te weten boekten ze de Songfestivalinzending van dit jaar

Nu bekend is gemaakt dat Jeangu Macrooy de Songfestivalinzending van dit jaar is, zijn medewerkers van theater De Kring blij verrast. Ze boekten de zanger een jaar geleden al om op te treden in Roosendaal.

Het talent van Jeangu Macrooy werd door programma-samenstellers van De Kring in Roosendaal eerder al opgemerkt. Zij boekten de Surinaamse zanger voor zaterdag 11 april, toevallig dus amper een maand voor het Songfestival, met zijn theatervoorstelling 'Horizon'.

"Bij De Kring zagen we al veel langer dat hij een opkomend talent is. Zijn tweede album Horizon zat eraan te komen en dat viel bij ons in de smaak", vertelt marketingmedewerker Jurre Kluin. "Zijn muziek is een unieke combinatie van soul en pop, daarom wordt hij steeds populairder. Ik heb hem zelf ook wel eens live op Lowlands gezien, dat vond ik echt te gek."

'Supertrots'

Jurre was blij verrast toen hij het nieuws hoorde: "We wisten toen natuurlijk nog niet dat hij dé inzending zou worden voor het Songfestival dit jaar. De laatste dagen waren er wel geruchten maar dit hadden we ook niet verwacht. We zijn natuurlijk supertrots dat hij bij ons op de planken staat."

De kaartverkoop voor de theatervoorstelling van Macrooy liep al aardig, maar Jurre verwacht na dit nieuws dat de kaartjes de deur uitvliegen. Het is ook mogelijk om tegen een kleine vergoeding een kaartje te kopen voor het intieme interview met de muzikant, voorafgaand aan de voorstelling.

Johnny Logan

In dezelfde maand heeft het theater toevallig ook een special op het programma staan met medleys en Songfestivalklassiekers waarbij eerdere deelnemers: staan geboekt. In februari staat Songfestivallegende Johnny Logan in De Kring. "Songfestivalliefhebbers kunnen hun hart ophalen", zegt Jurre.

Jeangu Macrooy staat in april ook geboekt voor De Leest in Waalwijk, Theaters Tilburg en het Chassé Theater in Breda.