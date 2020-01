Stichting Homeplan in Breda 10 jaar na zware aardbeving nog lang niet klaar op Haïti

Ondernemer Jan Tebbe uit Etten-Leur richtte de stichting in 1997 op. Hij reisde graag en zag hoe de armste mensen zonder een dak boven hun hoofd moesten leven. Stichting Homeplan moest dat veranderen en hij strikte burgemeesters, gepensioneerde zakenlieden en bevriende politici om dit te bereiken. Inmiddels heeft de stichting in Mexico, Haïti, Zuid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe meer dan 4000 huizen gebouwd.

Bij de aardbeving in 2010 op Haïti kwamen meer dan 300.000 inwoners om het leven en honderdduizenden raakten dakloos doordat hun huizen waren ingestort. Stichting Homeplan wil de bewoners onderdak bieden, maar ook een toekomst met landbouwprojecten en opleidingen, vertelt directeur Marike van Seeters.

Het landbouwproject heeft al 60.000 bomen opgeleverd. Ook werden er speciale toiletten ontwikkeld. "Veel Haïtianen hebben geen toegang tot een veilig toilet. In het land is weinig water, dus hebben we een waterloos toilet ontwikkeld. Ontlasting wordt gecomposteerd en de urine wordt op het land gebruikt als mest", zegt Van Seeters trots.