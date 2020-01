'Patsercontrole’ in Eindhoven: recordbedrag van 73.000 euro aan boetes en schulden geïncasseerd

'Patsercontrole' op de Woenselse Markt in Eindhoven. (Foto: SQ Vision)

Tijdens een zogenoemde patsercontrole in Eindhoven hebben de politie en de belastingdienst een recordbedrag aan openstaande boetes en belastingschulden geïnd. Afgelopen donderdag werd op de Kruisstraat en de Woenselse Markt bijna 73.000 euro geïncasseerd en 16 auto's in beslag genomen.

De controle is een gezamenlijk initiatief van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het RDW in het kader van de 'Aanpak Patsergedrag' in het Eindhovense stadsdeel Woensel.

De politie legde beslag op 23 voertuigen, waaronder 16 auto's. Een daarvan was vanwege een openstaande boete van 2000 euro.

Eén man is aangehouden omdat hij verdacht wordt van stalking en mishandeling.

Een speciaal team van de politie bezocht negen panden in de wijk. De controleurs vonden 57 overtredingen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid.

De politie schreef 21 boetes uit voor verschillende overtredingen zoals rijden zonder verzekering, door rood rijden, bellen achter het stuur en rijden zonder gordel.

Ook dit jaar vinden er regelmatig integrale acties plaats in Eindhoven, als onderdeel van de Aanpak Ondermijning. In november 2019 vond er ook al zo’n controle plaats in dezelfde wijk, toen werd er voor 43.000 euro aan boetes en belastingschulden geïnd.