Maansverduistering valt niet heel goed op, maar zorgt wel voor fraaie plaatjes

De maaneclips begon vrijdagavond om zes minuten over zes en het hoogtepunt was om elf minuten over acht. Rond kwart over tien was het natuurfenomeen afgelopen.

Een gedeeltelijke maansverduistering is niet uniek, maar wordt vaak niet gezien vanwege te dikke bewolking. Deze keer was er geen bewolking voorspeld maar de maan was toch nog te fel belicht waardoor de verduistering niet extreem opviel. Desondanks hebben we de mooiste plaatjes voor je op een rijtje gezet.

