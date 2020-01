Vroeg opstaan loont, je kon genieten van een schitterende zonsopkomst in Brabant

Volgens Jordi Huirne van Weer.nl krijgen we best wel een mooie dag. "We gaan de zon ook wel zien. Het is wel een waterig zonnetje, die door de sluierbewolking heen schijnt. De zon wordt dus een beetje afgeschermd, maar uit de bewolking valt deze zaterdag geen regen." De temperatuur loopt op tot 7 graden in de middag. "Het is dus niet koud, maar het voelt wel kouder aan", waarschuwt Huirne. "Het waait best wel flink met windkracht 4 en soms 5 uit het zuidwesten."

Zo kleurde de lucht boven Oudenbosch rond kwart voor negen zaterdagochtend. (Foto: Hans Hopstaken)

Een frisse start met mooi ochtendrood in Budel. (Foto: Ben Saanen)

De opkomende zon met nogal wat bewolking in Oirschot. (Foto: Peter van der Schoot)

De zonsopkomst in Breda. (Foto: Henk Voermans)

Een rood kleurtje met lange smalle zwarte streep bewolking in Oirschot. (Foto: Peter van der Schoot)

Een mooie kleur, net voor de zonsopkomst zaterdagochtend. (Foto: Anja Bastiaansen)

'Wat een mooie zonsopkomst...' (Foto: Letitia de Kruif)