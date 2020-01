'Alles viel op zijn plek', Dirk Kouwenberg straalt na winnen Brabants kampioenschap tonpraten

Na het winnen van het Brabants kampioenschap tonpraten in Valkenswaard loopt Dirk Kouwenberg zaterdag rond met heel kleine oogjes. "Ik had zoveel adrenaline in mijn lijf dat ik heel lang niet kon slapen", legt de inwoner van Nuland uit. "Ik ben alleen maar druk bezig geweest met whatsappjes, mailtjes en dergelijke. Toen ik, nadat ik uiteindelijk toch in slaap viel, weer wakker werd, was mijn mailbox weer vol!"

Kouwenberg voelt zich heel blij. "Ik ben hier lang mee bezig geweest", vertelt hij. "Vrijdagavond gebeurde wat ik al een hele tijd in mijn hoofd had: alles viel op zijn plek. Dan voel je je geweldig in de ton. Als je daarna door de jury verkozen wordt tot Brabants kampioen en ook nog een keer de publieksprijs wint, dan kan het niet beter."

Iemand die voor paal staat

Hij stapte de ton in als iemand die zijn vrijgezellenfeest vierde. "Iemand wiens vrienden hem hadden opgegeven, als geintje", legt Kouwenberg uit. "Iemand die vijftien minuten moet volpraten en een heel verhaal gaat vertellen over wat er die dag is gebeurd. Pas aan het eind komt de aap uit de mouw."

Mensen moesten echt het idee hebben dat er iemand in de ton stond die geen tonprater is, legt Kouwenberg uit. "Iemand die daar voor paal staat, er eigenlijk geen zin in heeft en de tijd maar staat vol te praten. Dat lukte vanaf minuut één. Die zaal ontplofte bijna!"

Relaxte sfeer

Hij genoot ook van de sfeer in de coulissen. Die was volgens hem 'verschrikkelijk ontspannen'. "Er heerste geen strijdgevoel, we vormen een heel hecht tonpratersclubje. We kennen elkaar, al waren er ook drie debutanten bij. Als er al iemand zenuwachtig was, ging iemand met diegene even ouwehoeren. Heel gemoedelijk. Ik had helemaal niet het idee dat we met de finale van een Brabants kampioenschap bezig waren."

