Dronken automobilist ramt auto’s en mist op haar na vrouw en kinderen die voorbijlopen

Een dronken bestuurder heeft vrijdagmiddag een spoor van vernieling achtergelaten in Sint-Oedenrode. De 30-jarige man vloog uit de bocht, miste op een haar na een vrouw en haar kinderen en botste tegen geparkeerde auto's. Een omstander probeerde de man tegen te houden met zijn auto, maar daar ramde de verdachte zich doorheen.

De 30-jarige bestuurder reed aan het eind van de middag door een bocht op de Sluitappel in het dorp toen hij de controle over zijn auto kwijtraakte. Hij reed een perk in en kwam tegen een geparkeerde auto tot stilstand. Volgens de politie werden een vrouw en haar kinderen ternauwernood niet geraakt.

Omstanders zagen dat de automobilist vervolgens weer verder wilde rijden. Eén van hen probeerde daar een stokje voor te steken door de doorgang te blokkeren met zijn auto. De dronken man had hier echter geen boodschap aan. Hij ramde de wagen opzij met zijn auto en reed verder richting Beek en Donk.

Achtervolging

Een andere getuige reed achter hem aan in de hoop een ernstig ongeluk te kunnen voorkomen. Opgeroepen politieagenten konden uiteindelijk op de Lieshoutseweg In Beek en Donk de man tot stilstand brengen.

Uit een blaastest bleek dat de man meer dan 1,8 promille alcohol in zijn bloed had. Dat is bijna tien keer zo veel als toegestaan. De 30-jarige moest zijn rijbewijs inleveren en moet binnenkort zijn levensgevaarlijke capriolen aan de rechter uitleggen.