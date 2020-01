Dronken bestuurder slingert in sukkeldrafje over A58 bij Bergen op Zoom

De 32-jarige man nam uiteindelijk een afslag en werd op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom door politieagenten aan de kant gezet.

De man uit Klundert is meegenomen naar een politiebureau voor een blaastest. Hij had bijna vier keer te veel gedronken dan toegestaan is. De man is zijn rijbewijs kwijt. De officier van justitie bepaalt of hij wordt vervolgd.