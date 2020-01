Wie in Waalwijk hield een groot feest? Glasbakken puilen uit

De containers zitten tot de nok vol. Alles wat er niet meer in past is achtergelaten op en naast de bakken en in een stuk of tien boodschappenwagentjes. Waar al het glas plotseling vandaan komt is niet duidelijk. De bakken zouden volgens de fotograaf van deze foto's deze week nog geleegd zijn.



De lokale Nettorama verwijst naar het hoofdkantoor, daar kon zaterdag niemand reageren op het glasprobleem.

De glasbakken puilen uit (Foto: Erik Haverhals)