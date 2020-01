Brandweer redt gewonde meeuw die vastzit aan vishaak

Een meeuw is zaterdagmiddag door de brandweer gered van een mogelijke dood. De vogel vloog over het water bij de Berglandweg in Tilburg en dacht een vis te vangen. Het ging echter om een imitatie-aas, een nepvisje dat vissers gebruiken om roofvissen mee te vangen.

Het nepvisje met haak hing aan een tak en de meeuw kwam met een vleugel in de haak vast te zitten. De vogel kwam niet meer los. Een voorbijganger zag de bebloede meeuw spartelen en belde de Dierenambulance, die op haar beurt de brandweer alarmeerde.

Een brandweerman ging het koude water in om de vogel te bevrijden. Aan de kant is de haak met een tang verwijderd.

Arnold Baas bestuurde de Dierenambulance en de vrijwilliger vertelt: "Ik heb de meeuw afgegeven bij het vogelasiel in Tilburg. Hij zat nog best lang bij me in de auto, omdat ik er nog een spoedgeval met een kat tussendoor kreeg. Wonder boven wonder had de meeuw alleen een wond aan zijn vleugel."