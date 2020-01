Brandend voorwerp door raam woning in Oss gegooid

Bij een woning aan de Schapedreef in Oss is donderdagnacht een brandend voorwerp naar binnen gegooid. Hierdoor ontstond brand, zo meldt de politie.

De brand werd snel geblust, maar de politie zoekt getuigen die iets gehoord of gezien hebben of mensen die in de omgeving wonen en een camera hebben.

"Mogelijk is de verdachte voor of na het incident uw woning gepasseerd en staat de verdachte op uw camera", zo schrijven de wijkagenten op Facebook.

Het voorwerp werd door het raampje naast de voordeur gegooid, dat daarbij sneuvelde. Dit gebeurde tussen kwart voor vijf 's nachts en acht voor vijf.

In dezelfde wijk vlogen een jaar eerder verschillende auto's in brand.