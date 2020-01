Arrestatieteam valt huis binnen in Tilburg, twee verdachten aangehouden na schietpartij

De aanhouding houdt verband met de melding van een schietpartij bij een huis aan de Gregoriusstraat in Tilburg zaterdagnacht. In het ziekenhuis in Tilburg kwam zondagochtend rond halfzeven een man binnen met een schotwond. Ook deze man is - in het ziekenhuis - aangehouden. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen.

Rustig

Toen agenten 's nachts gingen kijken in de Gregoriusstraat, na de melding dat daar schoten waren gehoord, was het daar volgens een woordvoerder rustig. Na de melding dat een man zich met een schotwond in het ziekenhuis had gemeld, heeft de politie een onderzoek opgestart.

LEES OOK: Slachtoffer met schotwond in ziekenhuis Tilburg, recherche doet onderzoek