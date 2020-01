Deur eruit gereden bij ramkraak bedrijfspand in Breda

Bij een bedrijf aan de Van de Reijtstraat in Breda is zaterdagochtend rond half negen een ramkraak gepleegd. Foto: Perry Roovers

Bij een bedrijf aan de Van de Reijtstraat in Breda is zaterdagochtend rond half negen een ramkraak gepleegd. De deur van het getroffen bedrijf werd daarbij geramd.

Volgens een omstander zouden de verdachten een auto naar binnen zijn gereden. De deur van het getroffen bedrijf werd daarbij ontwricht. Ook ontstond daardoor schade aan een gestald busje achter deze deur.



De straat is een doodlopende weg met bedrijfspanden. Het is nog onduidelijk om welke onderneming het gaat, op de gevel staat geen bedrijfsnaam. Camerabeelden van het naastgelegen pand laten zien dat de verdachten met twee auto's aankwamen, het pand ramde en met de buit zijn vertrokken.



Het is nog onduidelijk wat er precies is gestolen. De politie doet onderzoek.