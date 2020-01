Man zwaar mishandeld bij vechtpartij in Eindhoven

Tijdens een avondje stappen is zaterdagavond op de Woenselse Markt in Eindhoven een 45-jarige man zwaar mishandeld. Hij liep een gebroken neus en jukbeenderen op. De politie zoekt getuigen.

In een kroeg aan de Woenselse Markt ontstond zaterdagavond rond kwart voor elf een vechtpartij. De twee vechters zouden bekenden van elkaar zijn. Dit opstootje liep helemaal uit de hand. Bij de vechtpartij waren meerdere mensen betrokken.

Geschopt en geslagen

Het slachtoffer van de mishandeling viel op de grond en werd geschopt en geslagen. De man liep meerdere botbreuken op in zijn gezicht en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Net voor de mishandeling zou een groep mensen zich hebben verzameld voor de kroeg. De politie is nu op zoek naar mensen die zaterdagavond rond de tijd van de mishandeling in de kroeg of op de Woenselse Markt waren en hebben gezien wat er is gebeurd.