Negende dan voor Eindhovens judo-icoon Jan Snijders: 'Dit geeft een goed gevoel'

Eindhovenaar Jan Snijders overkwam zondagochtend iets unieks. De ex-judoka - die in 1964 met de vermaarde Anton Geesink deelnam aan de Olympische Spelen in Japan - werd door de internationale judofederatie gepromoveerd tot de negende dan. De op een na hoogste dan die er bestaat in de judosport.

"Dit gebeurde in Eindhoven, de stad waar ik geboren ben en waar mijn roots liggen. Dat vond ik heel bijzonder", vertelt Snijders. "Het geeft wel een goed gevoel."

Chris de Korte

Hoe bijzonder de negende dan is, blijkt wel uit het feit dat slechts vijf keer eerder een Nederlander een negende dan verdiende. Van hen waren er nog maar twee in leven. Met Snijders erbij nu drie.

Hij kreeg de bijbehorende band van Chris de Korte. "Zoiets moet gebeuren door iemand die minimaal dezelfde dan-graad heeft. Chris - de coach van oud-olympisch kampioen Mark Huizinga - heeft ook de negende dan", legt Snijders uit.

Uiteenlopende verdiensten

De Eindhovenaar heeft de dan te danken aan zijn uiteenlopende verdiensten voor de sport. Hij begon als actief judoka maar werd daarna scheidsrechter, lid van de Europese scheidsrechterscommissie, de internationale judofederatie, referee director in Europa en is nu referee director bij de internationale judofederatie.

"De judosport was jaren geleden niet zoals nu", legt de 76-jarige Eindhovenaar uit. "Ik ben een van de mensen die voorstellen deed met betrekking tot nieuwe regelgeving, een ander soort judomat en dat soort dingen. Dit is onze sport ten goede gekomen."

Ingrijpend veranderd

Hij heeft de judosport de afgelopen zestig jaar ingrijpend zien veranderen. "Het is veel professioneler geworden", legt Snijders uit. "Ook de presentatie van de sport internationaal. We hebben nu Grands Slams, Grand Prix-toernooien, WK's... Het is niet te vergelijken met vroeger. Vroeger was de sport ook veel langzamer. Judo is nu veel attractiever, veel spectaculairder geworden. Ook de arbitrage is beter geworden. Wij werken al vijftien jaar met een videosysteem, een soort VAR. De voetbalwereld pas sinds een paar jaar."

Grote vraag is of er eventueel ook nog een tiende dan voor Snijders in zit, net zoals voor Anton Geesink. "Misschien, als ik heel erg oud wordt", lacht Snijders. "Dan zou het best kunnen... Maar dan moet ik wel érg oud zijn."