'Bezemwagen van Becx' goud waard in Dakar Rally: 'Het is geen strafwerk!'

Michiel Becx is tijdens de Dakar Rally de snelle assistent bij Team de Rooy. Als één van de kopmannen tijdens de race panne heeft, is hij met zijn truck vol reserveonderdelen vaak de reddende engel. Tijdens het begin van de rally moest de 'Bezemwagen van Becx' regelmatig in actie komen en assistentie verlenen. "Daar krijg ik een goed gevoel van", zo zegt de coureur.

'Helemaal leeg terug naar huis'

De rol van snelle assistent is Michiel Becx dan ook op het lijf geschreven. "Het is geen strafwerk!', vertelt hij. "Ik ben hier voor de lol en ervaar het een beetje als vakantie. In die twee weken heb je gewoon echt geen tijd om over je werk na te denken. Je komt echt helemaal leeg weer thuis en dat heb ik wel een beetje nodig."

Rijden in het donker

Door die rol start Becx met zijn bezemwagen elke dag als laatste van de vier coureurs van Team de Rooy. Hij rijdt hetzelfde parcours en ook voor hem is het zaak zo goed mogelijk te rijden om zo dicht mogelijk op de anderen te zitten. Nadeel van zijn positie is wel dat de kans groter is dat hij in het donker rijdt. "Dat is het enige waar we elke dag tegen moeten vechten. Ik ben er niet bang voor en het geeft niks, maar alles duurt dan gewoon vier keer zo lang. Vooral in de tweede week zal dat gebeuren. Het is te hopen dat de anderen geen panne krijgen, maar ja, daar zijn we voor."

